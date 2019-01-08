Лідер КНДР пробуде там до 10 січня

Кім Чен Ин вирушив до Пекіна на переговори з головою Китаю Сі Цзіньпінем. Бронепоїзд із лідером Північної Кореї, його дружиною та урядовою делегацією виїхав до китайської столиці сьогодні вранці.

Перемовини відбудуться з ініціативи китайського лідера. Сторони обговорять ситуацію на Корейському півострові, а також ядерне роззброєння.

Цей візит Кім Чен Ина до Китаю стане вже четвертим менше, ніж за рік. Лідер КНДР пробуде там до 10 січня.