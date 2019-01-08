У Пекіні чоловік напав на учнів початкової школи [ Редактировать ]
У столиці Китаю - Пекіні - чоловік напав на учнів початкової школи. Постраждали 20 дітей, троє з них - ушпиталені у критичному стані.
Зловмисника затримали на місці. Яку зброю він використовував не повідомляють.
Правоохоронці з'ясовують обставини події.
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