У столиці Китаю - Пекіні - чоловік напав на учнів початкової школи. Постраждали 20 дітей, троє з них - ушпиталені у критичному стані.

Зловмисника затримали на місці. Яку зброю він використовував не повідомляють.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.