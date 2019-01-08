У Польщі заарештували менеджера квест-кімнати, у якій через пожежу загинули 5 підлітків. Відповідне рішення ухвалив суд міста Кошалин.

Трагедія сталася минулої п'ятниці. 15-річні дівчата відзначали День народження у лабіринті пригод. Щоби відчинити двері кімнати, вони мали виконати певні завдання. Але в цей час спалахнула пожежа - у приміщенні поруч вибухнув газовий балон. Вибратися з пастки підлітки не змогли.

Польська влада ініціювала перевірку таких закладів по всій країні.

"З огляду на трагічність інциденту, ми би хотіли, щоб розгляд відбувся якомога швидше. Мій підзахисний у розпачі. Перед судом він заявив, що віддав би життя, аби цієї трагедії не сталося. Він у пригніченому емоційному стані. Це велика трагедія і травма для нього", - заявив Веслав Брелинський, адвокат заарештованого.