Смертельна квест-кімната: у Польщі заарештували менеджера [ Редактировать ]
У Польщі заарештували менеджера квест-кімнати, у якій через пожежу загинули 5 підлітків. Відповідне рішення ухвалив суд міста Кошалин.
Трагедія сталася минулої п'ятниці. 15-річні дівчата відзначали День народження у лабіринті пригод. Щоби відчинити двері кімнати, вони мали виконати певні завдання. Але в цей час спалахнула пожежа - у приміщенні поруч вибухнув газовий балон. Вибратися з пастки підлітки не змогли.
Польська влада ініціювала перевірку таких закладів по всій країні.
"З огляду на трагічність інциденту, ми би хотіли, щоб розгляд відбувся якомога швидше. Мій підзахисний у розпачі. Перед судом він заявив, що віддав би життя, аби цієї трагедії не сталося. Він у пригніченому емоційному стані. Це велика трагедія і травма для нього", - заявив Веслав Брелинський, адвокат заарештованого.
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