Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск

Американський авто-гігант Tesla почав будівництво першого заводу компанії поза межами США - у Шанхаї. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск.

За попередніми даними, виробнича потужність нового підприємства сягатиме півмільйона електромобілів на рік. Водночас, керівництво автоконцерну анонсувало ще одну хорошу новину для поціновувачів Tesla - вже невдовзі електрокар значно подешевшає.

На такий крок компанія пішла на тлі зниження федеральних податкових пільг у Сполучених Штатах Америки.