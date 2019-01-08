Компанія Tesla почала будівництво заводу у Китаї [ Редактировать ]
Американський авто-гігант Tesla почав будівництво першого заводу компанії поза межами США - у Шанхаї. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск.
За попередніми даними, виробнича потужність нового підприємства сягатиме півмільйона електромобілів на рік. Водночас, керівництво автоконцерну анонсувало ще одну хорошу новину для поціновувачів Tesla - вже невдовзі електрокар значно подешевшає.
На такий крок компанія пішла на тлі зниження федеральних податкових пільг у Сполучених Штатах Америки.
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