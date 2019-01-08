"Устал так жить": в Николаеве 50-летний мужчина выбросился с 7-го этажа [ Редактировать ]
Во вторник утром, 8 января, в Николаеве произошло самоубийство. Из окна седьмого этажа жилого дома выбросился мужчина.
Инцидент произошел в девятиэтажном жилом доме на проспекте Корабелов, 8. Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую, однако помощь врача не понадобилась - он только констатировал смерть.
Погибшим оказался 50-летний житель города Николаева Михаил Ш.
В предсмертной записке самоубийца написал, что "устал так жить" и просит в его смерти никого не винить.
Напомним, недавно в Киеве мужчина выбросился c девятого этажа.
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