Во вторник утром, 8 января, в Николаеве произошло самоубийство. Из окна седьмого этажа жилого дома выбросился мужчина.

Инцидент произошел в девятиэтажном жилом доме на проспекте Корабелов, 8. Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую, однако помощь врача не понадобилась - он только констатировал смерть.

Погибшим оказался 50-летний житель города Николаева Михаил Ш.

В предсмертной записке самоубийца написал, что "устал так жить" и просит в его смерти никого не винить.

Напомним, недавно в Киеве мужчина выбросился c девятого этажа.