В Украину доставили не Томос, а лишь его заготовку. Сам документ на данный момент является недействительным.

Об этом прямо заявляют и украинские чиновники от религии, и сторонники автокефалии. На Томосе не хватает подписей членов Синода Константинопольской церкви.

Таким образом президент, иерархи ПЦУ и прихожане все Рождество приходили посмотреть на черновик Томоса об автокефалии, выставленный на всеобщее обозрение в храме Святой Софии.

Почему нельзя было вручить грамоту об автокефалии, подписанную сразу всеми иерархами Фанара, как того требует процедура - вопрос, наверное, к Петру Порошенко. Которому важно было получить Томос на Рождество - чтобы усилить пиар-эффект за счет великого христианского праздника. Даже ценой того, что де-юре никакого Томоса пока нет.

Порошенко в данном случае напоминает Сталина, которому некоторые историки приписывают приказ взять Киев к 7 ноября. С той лишь разницей, что 6 ноября столица УССР была действительно освобождена от фашистов. А Епифаний 6 января получил не Томос, а его черновик.

"Страна" вникала в детали этой странной истории.

Заявление Минкульта

Уже вчера текст Томоса на красивом пергаменте красовался в Софиевском соборе. Однако уже днем Министерство культуры заявило, что скоро документ снова вернется на свою историческую родину - в Стамбул.

Там его должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.

"В ближайшие дни он (Томос - ред.) возвратится в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата", - сказал Юраш во время литургии, которая шла в Софийском соборе.

По его словам этот Синод состоится в среду, 9 января. Там Томос и подпишут. И тогда он "окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях".

Чиновник не дал оценок тому факту, что на историческом документе не хватает подписей. Это сделал один из видных сторонников автокефалии - и можно сказать, ее "отец".

"Томос недействителен"

Томос об автокефалии Православной церкви Украины на сегодняшний день недействителен, ведь в нем не хватает подписей члена Синода.

Об этом на своей странице в Facebook написал известный богослов, профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, архимандрит и бывший глава отдела внешних связей УПЦ МП Кирилл Говорун.

Говоруна считают одним из "отцов" украинской автокефалии - он занимался этим вопросом еще с середины 2000-х годов.

"Томос, который подписан только Вселенским патриархом, без подписей членов Синода, недействителен. Он так и называется: Патриарший и Синодальный Томос - и поэтому должен быть обязательно скреплен также подписями членов Синода... Извините, что порчу праздник. Томос мне друг, но каноническая истина дороже", - написал Кирилл Говорун.

По его словам, Православная Церковь Украины окончательно возникнет, лишь когда последний член Синода поставит под Томосом свою подпись, и сделает это именно на заседании Синода.

В Киеве будет копия, а не оригинал

Позже в комментариях богослов уточнил, что Томоса должно быть два. И оба должны быть подписаны не только Варфоломеем, но и Синодом. Причем в Киеве будет храниться не оригинал, а копия.

"Есть два экземпляра Томоса - один в Стамбуле и один в Киеве. В Киеве считается копия. Оба документа должны быть подписаны членами Синода - одновременно. После этого документы вступают в силу", - объяснил Говорун.

Спикер Киевского патриархата Евстратий Зоря согласился, что в Украину привезут лишь копию Томоса. Но, считает он, документ уже действует и без "мокрых" подписей.

"В тексте Томоса внизу сказано, что он "написан и подписан в Кодексе нашей Великой Христовой Константинопольской Церкви, вручен в точной и идентичной КОПИИ ...". Итак, что на КОПИИ еще нет всех "мокрых" подписей, а только подпись Патриарха - не делает Томос "недействительным"", - написал Зоря в комментариях у Говоруна.

В ответ на это богослов заявил, что в реальности Томос начнет действовать с 9 января - когда соберется Синод. И объяснил, почему Вселенский патриархат не успел уладить все юридические формальности в срок.

"Решение о Томосе было принято еще в ноябре. Но текст Томоса согласовывали до последнего. Поэтому его не успели подписать Синода. Формально Томос вступает в силу после его подписания Патриархом и Синодом", - написал Говорун.

Также он пояснил Зоре, что на ноябрьском решении Синода Вселенского патриархата было утверждено лишь решение о предоставлении автокефалии, а не готовый текст Томоса. Поэтому такой текст без утверждения нового синода - недействителен.

Кстати, тот факт, что "текст согласовывали до последнего" укладывается в ту информацию, которой располагала "Страна" - о том, что перед публикацией текста Томоса шли ожесточенные торги. Главными спорными моментами стала церковная собственность Варфоломея в Украине и за ее пределами.

И по итогу Украина получила минимум собственно автокефалии - по тексту Томоса, который проанализировала "Страна", Киев не контролирует ни одного зарубежного прихода, а монастыри и храмы во владелии Фанара не подлежат отчуждению в пользу поместной церкви (правда, список таких храмов в Томосе отсутствует).

Кстати, источники "Страны" в церковных кругах именно с вопросом храмов связывают задержку синодальных подписей. По нашей информации, от Петра Порошенко в Константинополе ждут выполнения обязательств по передаче храмов в ставропигию (прямое управление) Вселенского патриарха. И только после этого на документе появятся недостающие 12 подписей.

Так это или нет - увидим в самое ближайшее время.

Реакция Киевского патриархата

Впрочем Зоря посвятил теме недействительности Томоса целый пост на своей страничке в Facebook. Он настаивает, что документ действует именно с 6 января - пусть и без подписей. Вселенского патриарха, говорит Зоря, пытаются обвинить в публичной лжи.

"Дата на публичной копии для Украины - год 2019, месяца января, 6 числа. Поэтому ставить под сомнение действительность Томоса на том основании, что там пока нет подписей синодальных митрополитов - значит подозревать Вселенского Патриарха в публичном заявлении неправды. Ведь Его Святейшество поставил подпись на грамоте, свидетельствуя, что в Кодексе Патриархата соответствующее решение уже написано и подписано", - пишет представитель Киевского патриархата.

По его мнению, Томос "заверен" не только подписью Варфоломея, но и совместной литургией с главой ПЦУ Епифанием - чего бы не было без Томоса (это бы означало, что ПЦУ никем не признана).

В среду, 9 января начнется очередная сессия Синода - "и его члены поставят также подписи под грамотой", - заверяет Зоря.

В то же время очевидно, что отец Евстратий пытается подменить понятия - ведь де-юре Томоса без подписей Синода не существует. Даже если подписание документа - простая формальность с гарантинованным результатом. И церковные процедуры здесь мало чем отличаются от юридических.

В то же время такое пренебрежение процедурой многое говорит о самой Константинопольской церкви и ее отношении к Украине. Ведь Фанар мало того, что вписал в Томос светского адресата Петра Порошенко - Варфоломей к тому же дал "фальстарт к празднику", лишь бы позволить украинскому президенту собрать максимум имиджевых дивидендов.

Учитывая, что все это происходило за три месяца до выборов, Константинополь по сути принял прямое участие в кампании Петра Порошенко. Лишний раз подчеркнув, что Томос - вопрос не религии, а чистой политики.