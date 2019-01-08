Экс-замминистра рассказал, почему "золотые" американские тепловозы проигрывают старым советским [ Редактировать ]
Американский тепловоз General Electrics 3 января забуксовал на участке Волоноваха - Камыш-Зоря с поездом весом всего лишь 3768 тонн, а это на 2200 тонн меньше, чем полностью исправные старые советские поезда 2ТЭ116, построенные на "Лугансктепловозе". Об этом написал экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава на своей странице в Facebook.
"Согласно отчету Укртрансбезопасности 3 января 2019 года хваленый тепловоз General Electric ТЭ33АС забуксовал на участке Волоноваха - Камыш-Зоря с поездом весом всего лишь 3768 тонн. Пришлось на подмогу вызывать старый 2ТЭ116, построенный 37 лет назад на Лугансктепловозе", - написал Александр Кава.
По его словам, примечательно, что старые 2ТЭ116 на этом участке водят поезда весом 4500 тонн, а будучи в полностью исправном состоянии, эти старые тепловозы водили на этом участке грузовые поезда весом 6000 тонн, что значительно больше чем с ТЭ33АС.
"Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке Волоноваха - Камыш-Зоря, используя тепловозы GE ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116. Соответственно, необходимо большее количество локомотивов, а также большее количество локомотивных бригад. Эффективность решения налицо", - резюмировал экс-замминистра.
Скриншот: Facebook/ Александр Кава
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