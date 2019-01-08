Зеленский обратился к украинцам с вопросом [ Редактировать ]
Украинский артист и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам.
В кадре он призвал людей написать ему пять главных проблем касательно страны. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram.
В начале видео Зеленский зачитал "цитаты" предвыборной компаний старых политиков на выборах где
были указаны такие обещания как: социальные гарантии каждому, стабилизация гривны, все офшоры перекрыть, отмена депутатской неприкосновенности, нет монополиям, увеличение финансирования на медицину в десять раз.
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