Украинский артист и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам.

В кадре он призвал людей написать ему пять главных проблем касательно страны. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram.

В начале видео Зеленский зачитал "цитаты" предвыборной компаний старых политиков на выборах где

были указаны такие обещания как: социальные гарантии каждому, стабилизация гривны, все офшоры перекрыть, отмена депутатской неприкосновенности, нет монополиям, увеличение финансирования на медицину в десять раз.

Ранее Зеленский сообщил важную информацию.