В ДТП погиб сын украинского дипломата [ Редактировать ]
Накануне Рождества в дорожной аварии погиб 11-летний сын украинского дипломата Павла Процюка. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции в Facebook.
"Коллектив посольства Украины в Турции выражает глубокие соболезнования сотруднику посольства, коллеге, другу Павлу Процюку по поводу тяжелой утраты - смерти сына Миши. Он погиб в автокатастрофе, возвращаясь с очередной тренировки по футболу, в котором одержал много побед и который очень любил. Страшная весть о его смерти потрясла нас накануне Рождества", - говорится в сообщении.
При этом не сообщается, где произошла авария и есть ли другие пострадавшие.
Ранее мы писали о том, что под Львовом произошло тройное ДТП.
по теме
В Черновцах телевизор проломил череп ребенку
По словам родителей, на их однолетнего ребенка упал телевизор
В Киеве женщина задушила собственного младенца
В Киеве на Харьковском массиве женщина убила ребенка
На горнолыжном курорте сошла лавина, есть жертвы
У спасателей "больше нет никаких надежд найти кого-либо живым"
В Запорожье умер знаменитый детский врач
За годы работы в реанимации детской областной больницы спас тысячи детских жизней
Взрыв в Магнитогорске: объявлено окончательное количество найденных тел
Тело 39-го погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске, один из подъездов которого рухнул 31 декабря