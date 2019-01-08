Накануне Рождества в дорожной аварии погиб 11-летний сын украинского дипломата Павла Процюка. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции в Facebook.

"Коллектив посольства Украины в Турции выражает глубокие соболезнования сотруднику посольства, коллеге, другу Павлу Процюку по поводу тяжелой утраты - смерти сына Миши. Он погиб в автокатастрофе, возвращаясь с очередной тренировки по футболу, в котором одержал много побед и который очень любил. Страшная весть о его смерти потрясла нас накануне Рождества", - говорится в сообщении.

При этом не сообщается, где произошла авария и есть ли другие пострадавшие.

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