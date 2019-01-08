Украинскую певицу Настю Каменских высмеяли в сети за использование фотошопа. Отретушированный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Каменских сидит на диване с красными подушками, подогнув одну ногу под себя. Одета звезда в жакет со змеиным принтом, рядом лежит шляпка. На заднем фоне видны экзотические деревья.

Фото: Instagram

Внимание поклонников звезды привлекло неестественно светлое лицо по сравнению с остальным телом. Звезду обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Пользователи отмечают, что Настя и так красивая девушка, а ретушью она делает свои фото только хуже. Некоторые юзеры написали в комментариях, что Каменских отфотошопила еще и подушки на диване.

Ранее Настя Каменских шокировала поклонников соблазнительным фото.