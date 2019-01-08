Американский водитель Uber Джейсон Далтон признался в убийстве шести человек. На данный момент в штате Мичиган идет судебный процесс над 48-летним подозреваемым, пишет BBC.

Подсудимый совершил преступления в городе Каламазу в феврале 2016 года. Помимо убийств, водителя обвинили в покушениях на лишение жизни и других преступлениях, содеянных с использованием огнестрельного оружия. В общей сложности пунктов обвинения шестнадцать. Адвокат, представляющий Далтона в суде, первоначально был против его признания. По словам обвиняемого, он "довольно давно" этого хотел.



Убийца не получил никаких предложений в формате сделки с властями в случае чистосердечного признания. Приговор в его отношении будет оглашен 5 февраля. Далтон на суде заявил, что служил приложению Uber "марионеткой". Якобы сервис взял под контроль его тело и сознание, вынудив нападать на людей. Водитель застрелил пятерых человек 20 февраля 2016 года. Ни одна из его жертв не была клиентом службы такси. В "перерывах" между убийствами американец развозил пассажиров, как ни в чем не бывало.

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