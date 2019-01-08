ДТП в Харькове: эксперты назвали скорость машины Зайцевой [ Редактировать ]
В суде по делу о смертельном ДТП в центре Харькова рассматривали результаты экспертизы, проведенной в Днепре по требованию адвоката одного из обвиняемых - Геннадия Дронова, пишет "Сегодня".
Как говорится в результатах исследования, средняя скорость автомобиля Lexus под управлением обвиняемой Елены Зайцевой, составляла 106,7 км/час. Экспертиза проводилась в Днепре по обращению адвоката Дронова – Сергея Перепелицы, и ее результаты были приобщены к делу на прошлом заседании.
В нем, среди прочего, говорится о том, что Зайцева могла избежать столкновения, если бы не превышала скорость перед аварией, а у Дронова была возможность не попасть в аварию, если бы он начал движение на разрешающий сигнал светофора. Между тем, адвокаты Зайцевой письменно выступили против приобщения к делу выводов экспертизы, объясняя это тем, что она была назначена с нарушениями, а специалисты не имели соответствующей квалификации.
Ранее мы сообщали, что в деле Зайцевой разгорелся новый скандал.
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