Меган Маркл получила престижное звание от Елизаветы II [ Редактировать ]
В начале нового года супруга принца Гарри получила ожидаемый титул от монарха Великобритании и скоро приступит к новым обязанностям. Поклонники Меган Маркл уверены, что она сможет выделиться в доверенном ей деле, передает Канал 24.
О том, что Ее Высочество наградит жену принца Гарри патронажем стало известно в декабре 2018 года. Однако тогда поклонники королевской семьи могли лишь предполагать, за что будет отвечать герцогиня Сассекская.
Королева приняла решение предоставить беременной Меган Маркл честь отвечать за работу Королевского Национального театра. Это первое официальное покровительство 37-летней герцогини Сассекской, которое она получила от королевы Елизаветы II. К этому времени Меган Маркл занималась благотворительностью добровольно. Такое назначение от монарха Великобритании говорит о большом доверии к жене принца Гарри.
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