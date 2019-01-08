Главной причиной низких пенсий являются зарплаты в конвертах (теневой сектор экономики), а не демографический кризис, заверяют в правительстве, заявили в Министерстве социальной политики.

"Эту проблему часто пытаются выдать за демографическую, хотя это является абсолютной неправдой. Именно теневой сектор экономики с незадекларированным трудом и зарплатами в конвертах является главной проблемой низких пенсий", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве добавили, что теневой сектор экономики является существенным вызовом для пенсионной системы страны и имеет прямое отрицательное влияние на ее работу, и этот вызов "невозможно преодолеть без участия всего общества".

Ранее мы сообщали о том, что пенсии в Украине будут выплачивать по-новому.