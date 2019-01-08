Трагедія в Різдвяну ніч. На Харківщині у вогні загинула молода жінка із немовлям. Причиною стала стара недоглянута піч. Врятувався лише батько сімейства. Подробиці - далі.

Старенький одноповерховий будинок у Куп'янську на чотири господарі. 17-річна мати із 4-місячним сином лягли спати у кімнаті, де топилася стара дров'яна піч. Там - тепліше. Чоловік - був у сусідній кімнаті.

"Коли сталася пожежа, він проснувся, він побачив, що дуже багато диму, а також в тій кімнаті, де знаходилась жінка, а також і дитина, вже було полум'я, вискочив на вулицю, і попросив допомоги , но а також він побіжав, як потім казав, до своєї матері", - говорить Ігор Лупандін помічник начальника управління ДСНС України в Харківській області.

Коли прибули рятувальники, полум'я вже охопило щонайменше сто квадратних метрів. Мати та дитина - загинули у вогні. Найімовірніше - пожежу спричинила стара піч, яку давно ніхто не оглядав. Очевидно від високої температури цеглини просто розсипалися, і полум'я вирвалося в кімнату.

"Попередня причина це порушення правил пожежної безпеки при використанні печі на твердому паливі. Огляд цієї печі, і димаря, і у тому числі, і самої конструкції печі, ніхто не оглядав", - говорить Ігор Лупандін помічник начальника управління ДСНС України в Харківській області.

Чому батько не кинувся одразу рятувати дитину з дружиною - з'ясовують правоохоронці. Кажуть, родина - благополучна, ані чоловік, ані дружина на обліку в поліції не були, алкоголем не зловживали. Кримінальне провадження розпочали за статтею "порушення вимог пожежної безпеки".