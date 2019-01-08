Жителі села Мошни на Черкащині робочий тиждень почали з акції протесту… і перекрили трасу державного значення. Це все через аварійність іншої дороги, яка проходить селом. Вже три роки люди благають шляховиків відремонтувати її, адже за весь цей час на дорозі не проводили навіть елементарного ямкового ремонту. ,

З багаттям та гарячим чаєм мешканці Мошен та двох навколишніх сіл вийшли на "велику дорогу". Після численних акцій протесту цю трасу Державного значення у напрямку Канева шляховики таки відремонтували. Тепер, кажуть люди, - добиватимуться ремонту ділянки у напрямку Корсуня - такими ж самими методами.

"По іншому нема терпіння, надоїдає, влада нас не чує - будемо приймати якісь міри, хай їдуть до нас - будемо дивитися, що вони робитимуть. Контролюватимимо цей процес тому що ми не згідні дальше по цій дорозі їздити", - говорить Сергій Вовк, мешканець села Мошни.

Трасу перекривають за напрацьованим сценарієм ходять по пішохідному переходу. За лічені хвилини утворюється затор. Аби не гнівати водіїв - проїзд звільняють щопівгодини. Більшість автомобілістів - людей підтримують. Відстоявши у черзі, Вадим долає ділянку, через яку і мітингують селяни.

"На весну я не знаю, що тут буде - тут нічого просто не останеться, просто нічого … тут асфальту нема вже, тут самі ями осталися і всьо", - говорить Вадим Неділя, водій.

У такому стані траса - Мошни- Корсунь-Орадівка вже три роки. За цей час тут не проводили навіть ямкового ремонту. Люди запевняють - неодноразово звертались до шляховиків і благали зробити бодай щось. У 2018 щонайменше 5 навколишніх сіл - виділили гроші, але область їх витратила на іншу дорогу.

"Насобирали мільйон триста, але як получилось так, що ці кошти, нам кажуть, що пішли на цю державного значення дорогу. Я вважаю, що нас обманули- ошукали, а тепер кажуть, що ви нас просто не пойняли", - говорить Петро Лисенко, сільський голова села Байбузи.

Після другої години перекриття на місце приїхали районні чиновники та керівництво обласної служби автомобільних доріг. На всі закиди людей у заступника начальника служби - відповідь готова.

"Це не літній період і не будівельний сезон. - Літо пройшло …дорога що була в нормальному стані? Чи ви її не бачили? - Я роблю то, що в межах мого фінансування".

Аби відчути якість дорожнього покриття, чиновникам пропонують проїхатися. Навіть "родео"40-сантиметровими ямами, у заступника керівника служби автомобільних доріг, - обурення не викликало.

"Я ж сказав скільки по області нам треба ремонтувати доріг, ми не вражені, всі знають про цю ситуацію ми будемо підсипати, де глибокі ями", - говорить Геннадій Андрєєв, заступник начальника сад в Черкаській області.

Та про капітальне відновлення мова поки не йде, каже чиновник. До переліку робіт на цей рік ділянку внесли, але рішення про заміну покриття приймає лише уряд.