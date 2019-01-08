Євросоюз похвалив економіку Латвії [ Редактировать ]
Економіка Латвії значно зміцнилася після переходу на євро. "П'ять років з євро" у Ризі заявив віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос.
За його словами, після приєднання до єврозони - показники латвійської економіки б'ють усі рекорди.
Водночас прем'єр-міністр країни - Маріс Кучінскіс - підкреслив, що запровадження євро зміцнило незалежність Латвії, сприяло її долученню до економічно розвинутих країн світу, а також посилило безпеку держави.
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