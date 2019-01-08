Фізичні особи зможуть купувати валюту онлайн на суму до 150 тисяч гривень на добу

Національний банк України дозволить купувати валюту онлайн. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Нове валютне регулювання передбачає понад два десятки послаблень на валютному ринку, які будуть запроваджені з сьомого лютого.

Так, зокрема, граничний термін здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами збільшиться вдвічі до 365 днів. Валютний нагляд за експортно-імпортними операціями на суму до 150 тисяч гривень буде скасовано.

Фізичні особи зможуть купувати валюту онлайн на суму до 150 тисяч гривень на добу. Також будуть скасовані індивідуальні ліцензії на валютні операції їх замінить система електронних лімітів два млн євро на рік для юридичних осіб та 50 тисяч євро на рік - для фізичних.