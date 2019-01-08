Французька влада розробила план з придушення несанкціонованих протестів. За демонстрації, які не узгоджені з владою, будуть карати. Заборонять носити там маски і збільшать присутність поліції. Олена Абрамович продовжить.

Пошкоджена Тріумфальна Арка, розгромлені ворота урядової будівлі. Відшкодовувати збитки, завдані в ході протестів, мають самі демонстранти, а не платники податків - вирішив французький уряд. Та взявся посилювати закони, бо наразі за такі дії французам загрожує лише штраф. Жорсткіше реагуватимуть і на несанкціоновані мітинги. Під час наступної хвилі протестів влада збирається задіяти 80 тисяч правоохоронців.

"Новий закон, який зараз ухвалюють, дозволить нам карати тих, хто нехтує вимогою узгоджувати свої протести з владою. А також учасників несанкціонованих акцій і тих, хто виходить на демонстрації з масками на обличчях", - говорить Едуард Філіпп, прем'єр-міністр Франції.

Тим часом демонстранти відкрили он-лайн збір коштів для протестувальника, який побив поліцію. Ним виявився французький чемпіон з боксу Крістоф Детінжер. Його напад на правоохоронців викликав чимало дискусій серед французів.

"Думаю, що не багато наших громадян вважають, що насильство можна виправдати. Хто буде жертвувати гроші на насилля? Хто підтримує напади на поліцію і побиття правоохоронців?" - говорить Мюрьєль Пенікод, міністр праці Франції.

Боксер свої дії назвав самозахистом. Мовляв, у нього, дружину та сина бризнули сльозогінним газом, тож він не зміг стримати емоцій. Після розголосу в медіа, сам здався поліції. А в мережі з'явилась сторінка зі збором коштів для учасника акції.

"Я не підтримую такого. Взагалі не розумію, для чого їм збирати гроші".

"Думаю, це неприйнятно. Можна збирати гроші для жертв, але не для нього - у жодному разі".

Фандрайзингова кампанія потрапила під таку серйозну критику, що закрилася, пропрацювавши лише півдня. Утім, за цей час, ранок вівторка, вдалося зібрати понад 100 тисяч євро. Організатори запевнили, кошти підуть лише на юридичні витрати боксера.