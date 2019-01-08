Крушение корабля в Турции: что известно о состоянии пострадавших моряков [ Редактировать ]
Жизни ни одного из украинских моряков, находящихся в больнице после аварии судна у берегов Турции, ничего не угрожает, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в комментарии "УНН".
По словам посла, украинских моряков доставили в одну из больниц города Самсун. Им предоставляется вся необходимая помощь, угрозы жизни нет. Дипломат отметил, что за 2-3 дня моряков можно будет выписывать из больницы.
Сибига подчеркнул, что консулы оказывают все необходимое материальное обеспечение пострадавшим украинцам, которые остались без вещей и документов. Посол также заявил, что шансов найти трех украинцев живыми почти нет. В то же время, Сибига сообщил, что поисковые работы сил Береговой охраны сегодня продолжатся.
Ранее мы сообщали, что спасатели вытащили из воды тела двух моряков.
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