Жизни ни одного из украинских моряков, находящихся в больнице после аварии судна у берегов Турции, ничего не угрожает, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в комментарии "УНН".

По словам посла, украинских моряков доставили в одну из больниц города Самсун. Им предоставляется вся необходимая помощь, угрозы жизни нет. Дипломат отметил, что за 2-3 дня моряков можно будет выписывать из больницы.

Сибига подчеркнул, что консулы оказывают все необходимое материальное обеспечение пострадавшим украинцам, которые остались без вещей и документов. Посол также заявил, что шансов найти трех украинцев живыми почти нет. В то же время, Сибига сообщил, что поисковые работы сил Береговой охраны сегодня продолжатся.

Ранее мы сообщали, что спасатели вытащили из воды тела двух моряков.