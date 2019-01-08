Міжнародний Валютний Фонд - незадоволений слабким зростанням української економіки. Про це йдеться у повідомленні до тексту Меморандуму про співпрацю з Україною.

У МВФ відзначили відсутність достатньої кількості іноземних інвестицій, а також низькі доходи українців, через які вони змушені працювати за кордоном.

"Зусилля зі створення позитивної динаміки - поки не виправдовують очікувань" - йдеться в повідомленні.