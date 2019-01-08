Підприємство намагається довести, що саме воно є законним орендарем заводу

В Одесі продовжується судовий розгляд у справі "Каховка Протеїн Агро". Нагадаю, підприємство намагається довести, що саме воно є законним орендарем заводу. Про сьогоднішнє засідання - далі у матеріалі.

Південно-західний апеляційний господарський суд. З одного боку підприємство "Каховка Протеїн Агро", яке наразі є орендарем соєвого заводу. З іншого компанія зі схожою назвою "Каховка Пром Агро". Вона є попереднім власником підприємства - свого часу не повернула борги Банку та відповідно Позбулася заставного майна.

Проте, рік тому її представники зненацька З'явилися на прохідній виробничого комплексу та влаштували справжнє захоплення. За участі тітушок зі зброєю.

Відтоді тягнуться суди. Влітку "Каховка Протеїн Агро"здобула часткову перемогу: херсонський суд визнав її Законним орендарем об'єкту та зобов'язав відповідача - тобто "Пром Агро"- не чинити перешкод у користуванні майном. ось саме Це рішення опоненти наразі й намагаються скасувати в апеляційній інстанції. Під судом мітингують працівники заводу. Вони Проти задоволення скарги, тому що банально хочуть працювати.

"Просто люди непонятные, неизвестные захватили завод и сидят там, завод полностью не функционирует. То есть сто пятьдесят семей сейчас сидят без работы, сто пятьдесят семей", - говорить Іван Бородін, представник трудового колективу ТОВ "Каховка Протеїн Агро".

Заводчан прийшли підтримати й активісти. Це представники "Національного спротиву" та громадської організації "Стоп Корупції". Вони стверджують, що рейдерів кришують слідчі Генпрокуратури - та вимагають припинити це втручання.

"Ми приїхали сюди заради того, щоб підтримати колектив підприємств, а також для громадського контролю за здійсненням правосуддя. Та недопущення порушень процесуального, матеріального права суддями господарського суду", - говорить Антон Клітний, активіст ГО "Стоп корупції".

Щодо самого засідання, то воно пройшло дуже швидко. Третя сторона конфлікту - "Місто банк", який підтримує вимоги "Каховка Протеїн Агро"- подав клопотання про відвід колегії суддів. Вважаючи, що Світлана Таран, Марина Мишкіна та Людмила Поліщук діють упереджено. За процедурою - питання про їхню об'єктивність тепер має розглянути суддя, якого обере автоматична система розподілу.