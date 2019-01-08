Стратегію щодо розвитку держави - оприлюднюють й інші політики. Так, засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко зазначив - що саме він і його політсила змінюватимуть в країні, якщо прийдуть до влади.

"Перш за все буде принесений мир в країну і перестануть вбивати людей. Друге - буде програма відновлення економіки. Тому що реальний сектор економіки сьогодні залишився практично без державної підтримки. Буде надійна соціальна защіта людей, тому що неможливо годувати силовиків, давати грошей правоохоронцям водночас не давати грошей пенсіонерам, ветеранам, і створювати поліцейську державу з бідним населенням - оцього уж точно не буде. Буде змінений бюджет в сторону збільшення соціальних виплат. Тобто буде ряд заходів, що дозволять сказати людям, що дійсно держава про них піклується, а не піклується сама про своїх чиновників, або про поліцію чи прокуратуру. отаке буде", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".