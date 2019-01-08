Майже спокійним був сьогоднішній день на сході країни. Бойовики відкривали вогонь лише раз. Поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку обстріляли наші опорні пункти з гранатометів та стрілецької зброї.

Жоден український військовий не постраждав. Наші армійці продовжують контролювати лінію зіткнення, навіть попри складні погодні умови.