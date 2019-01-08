На Донбасі бойовики відкрили вогонь лише раз [ Редактировать ]
Майже спокійним був сьогоднішній день на сході країни. Бойовики відкривали вогонь лише раз. Поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку обстріляли наші опорні пункти з гранатометів та стрілецької зброї.
Жоден український військовий не постраждав. Наші армійці продовжують контролювати лінію зіткнення, навіть попри складні погодні умови.
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