Рятувальники Туреччини дістали тіла затонулих українців [ Редактировать ]
Нові деталі в іншій справі за участі українських моряків. За даними міністерства з тимчасово окупованих територій, затонуле неподалік Туреччини вантажне судно, могло перевозити вугілля з Донецької та Луганської областей. За інформацією відомства, корабель вийшов з порту Азов в Ростовській області, а саме там і відвантажують вугілля з окупованих територій.
Нагадаю, напередодні неподалік Туреччини затонуло вантажне судно. Семеро українців госпіталізували, ще четверо загинули. Наразі на місці трагедії продовжують пошукову операцію. Турецькі рятувальники вже дістали тіла трьох українців.
"Було знайдено турецькими рятувальниками ще два тіла, додатково до тіла, яке було вчора знайдено. Орінєнтовно, після двадцять першої години за турецьким часом ці два тіла будуть доставлені в морг Самсуна. І завтра на ранок передбачається процедура опізнання. Перше знайдене тіло вже ідентифіковане, і родичі про це повідомлені. Якщо брати стан наших врятованих моряків, він задовільний, загрози їх життю немає і ми отриали повідомлення від лікарів, що в четвер вони можуть бути виписаними", - говорить Андрій Сибіга, надзвичайний і повноважний посол україни в Турецькій Республіці.
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