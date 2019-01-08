Європу накрило потужними снігопадами [ Редактировать ]
У Європі через сніг закривають навчальні заклади й навіть гірськолижні курорти. Без електропостачання залишилися більше десяти тисяч житлових будинків. Які країни постраждали найбільше - знає Єлизавета Журавель.
Потужні снігопади та пориви вітру призвели до справжнього колапсу по всій Європі. У містах закривають школи, у деяких селах немає електропостачання. Негода почалася ще минулого тижня. Першими жертвами хуртовини стали австрійці. В країні загинуло троє людей, декількох вважають зниклими безвісти. Через загрозу сходження лавин місцева влада позакривала гірськолижні курорти.
А ось так нині виглядають пляжі у Греції. Рекордно низьку температуру зафіксували в регіоні Флорина. Там стовпчики термометрів опустилися до 23 нижче нуля. Місцевим жителям довелося буквально відкопувати свої машини з-під снігових кучугур. Через негоду скасували й навчання у більшості початкових шкіл.
"Ми прокинулися дуже рано, щоб відвезти дітей до школи. Але добре, що навчання скасували, тепер можна поспати трохи довше", - говорить Марі, жителька Греції.
А ось у Туреччині через негоду довелося закрити для проходу кораблів Босфорську протоку. Через низьку видимість - вантажні човни пришвартували у найближчих портах. Не ліпша ситуація і на головних летовищах країни. Більшість рейсів довелося скасувати. Місцеві жителі та гості міста вимушені годинами сидіти у аеропортах.
Наразі в багатьох країнах задіяли максимальну кількість снігоприбиральної техніки, проте впоратися з кучугурами поки що не вдається. Метеорологи тим часом прогнозують - найближчі кілька днів по всій Європі температура повітря значно опуститься, що призведе до заморозків. Тож просять бути уважнішими на дорогах.
по теме
На півдні України негода паралізувала рух дорогами
Негода паралізувала частину шляхів у південних та східних областях. Через снігові замети - обмежено автомобільний рух. Напередодні рятувальники звільнили зі снігу 120 автівок, зокрема, маршрутки та кілька машин "швидкої"
Міхаелю Шумахеру виповнилося 50 років
Якого лиха наробили снігопади в Туреччині? Які скарби винесло море на нідерландські пляжі? Та яка країна першою дісталася зворотного боку Місяця? Про це та інше - в нашому огляді
Негода на Черкащині: обмежено рух транспорту на трасах національного значення
У полоні негоди й Черкащина. Через замети в області й досі обмежено рух транспорту на двох трасах національного значення, скасовано міжміські рейси, у деяких школах тимчасово припинено навчання. Не краща ситуація і в обласному центрі
Негода в Україні: до ліквідації наслідків залучили військових
Сніговий колапс на українських дорогах. Через негоду на автошляхах заблоковані понад 900 машин. Про це повідомили у ДСНС
Негода в Україні: шляховики перейшли у режим підвищеної готовності
Негода паралізувала частину шляхів південних та східних областей. Через снігові замети - обмежено рух транспорту на окремих ділянках траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ