У Європі через сніг закривають навчальні заклади й навіть гірськолижні курорти. Без електропостачання залишилися більше десяти тисяч житлових будинків. Які країни постраждали найбільше - знає Єлизавета Журавель.

Потужні снігопади та пориви вітру призвели до справжнього колапсу по всій Європі. У містах закривають школи, у деяких селах немає електропостачання. Негода почалася ще минулого тижня. Першими жертвами хуртовини стали австрійці. В країні загинуло троє людей, декількох вважають зниклими безвісти. Через загрозу сходження лавин місцева влада позакривала гірськолижні курорти.

А ось так нині виглядають пляжі у Греції. Рекордно низьку температуру зафіксували в регіоні Флорина. Там стовпчики термометрів опустилися до 23 нижче нуля. Місцевим жителям довелося буквально відкопувати свої машини з-під снігових кучугур. Через негоду скасували й навчання у більшості початкових шкіл.

"Ми прокинулися дуже рано, щоб відвезти дітей до школи. Але добре, що навчання скасували, тепер можна поспати трохи довше", - говорить Марі, жителька Греції.

А ось у Туреччині через негоду довелося закрити для проходу кораблів Босфорську протоку. Через низьку видимість - вантажні човни пришвартували у найближчих портах. Не ліпша ситуація і на головних летовищах країни. Більшість рейсів довелося скасувати. Місцеві жителі та гості міста вимушені годинами сидіти у аеропортах.

Наразі в багатьох країнах задіяли максимальну кількість снігоприбиральної техніки, проте впоратися з кучугурами поки що не вдається. Метеорологи тим часом прогнозують - найближчі кілька днів по всій Європі температура повітря значно опуститься, що призведе до заморозків. Тож просять бути уважнішими на дорогах.