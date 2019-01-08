Негода паралізувала частину шляхів у південних та східних областях. Через снігові замети - обмежено автомобільний рух. Напередодні рятувальники звільнили зі снігу 120 автівок, зокрема, маршрутки та кілька машин "швидкої". Усі подробиці - в нашому матеріалі.

7 людей, мікроавтобус та машина швидкої на свята ледь не стали заручниками негоди на засніжених трасах Миколаївщини. Невеликий мороз та рясні опади примусили рятувальників та шляховиків перейти на режим підвищеної готовності. Майже 5 тисяч кілометрів засипали спеціальною сумішшю. І вдень, і вночі траси чистять трактори та бульдозери. Але на трасі Н24 є кілька ділянок на яких водіїв закликають бути особливо уважними.

"Це Мигія. Там спуски не по ДБН побудовані. Також населений Пункт Троїцьке, міст Троїцький, підйом Троїцький. Це ті напрямки, де історично є проблеми через круті спуски, побудовані не по нормативам. Там важко просипатись. Як тільки починаються опади, хвилин за 30 там починається колапс", - говорить Андрій Максименко, керівник Служби автодоріг в Миколаївській області.

Поки що закривати дороги в області - не планують. Хоч синоптики і прогнозують опади, а 10 січня очікується й ожеледиця. Тож мешканців попереджають бути обачними при плануванні поїздок.

"Будьте обережними на вулиці, а водії максимально уважні за кермом. Враховуйте погодні умови, вирушаючи у далеку путь. При нагальній потребі виїзду за межі міст слухайте радіо, та знайомтесь в інтернет зі станом проїзду на автошляхах", - говорить Іляна Пацюк, речник ГУ ДСНС Миколаївської області.

Засніжило і на Дніпропетровщині. Великих заметів не було, однак, не усі траси були проїзними. У різдвяну ніч в сніговий полон потрапили більше вісімдесяти автівок. Через замети не могли проїхати - машини швидкої допомоги, та навіть вантажівки. Деякі витягати з кюветів довелося за допомогою військової техніки. Снігопад триває вже кілька днів, випало до 30 сантиметрів снігу.

Хоча траси для руху транспорту відкриті, рятувальники не радять виїжджати без нагальної потреби. А тим, хто все ж має вирушити у далеку поїздку - рятувальники радять - тепло вдягатися, обов'язково зарядити телефони, взяти з собою лопату, буксувальний трос, запас їжі та термоси з гарячими напоями.