В Ірані звільнили українського моряка [ Редактировать ]
Українського моряка Андрія Новічкова звільнили з іранської в'язниці. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив президент Петро Порошенко.
Наразі Новічков перебуває на території українського посольства в Ірані. Нагадаю, місцева поліція звинувачувала українця в начебто вбивстві іранського моряка. В тюрмі Новічков пробув майже два роки.
За місцевим законодавством, йому загрожувала смертна кара. Однак, вже зовсім скоро він повернеться в Україну.
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