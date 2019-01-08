Українського моряка Андрія Новічкова звільнили з іранської в'язниці. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив президент Петро Порошенко.

Наразі Новічков перебуває на території українського посольства в Ірані. Нагадаю, місцева поліція звинувачувала українця в начебто вбивстві іранського моряка. В тюрмі Новічков пробув майже два роки.

За місцевим законодавством, йому загрожувала смертна кара. Однак, вже зовсім скоро він повернеться в Україну.