Жителі села Мошни на Черкащині робочий тиждень теж почали з акції протесту… і перекрили трасу державного значення. Чого вимагають люди? І чого вони добилися - знає Станіслав Кухарчук.

З багаттям та гарячим чаєм мешканці Мошен та двох навколишніх сіл вийшли на "велику дорогу". Після численних акцій протесту цю трасу Державного значення у напрямку Канева шляховики таки відремонтували. Тепер, кажуть люди, - добиватимуться ремонту ділянки у напрямку Корсуня - такими ж самими методами.

"По іншому нема терпіння, надоїдає, влада нас не чує - будемо приймати якісь міри, хай їдуть до нас - будемо дивитися, що вони робитимуть. Контролюватимимо цей процес тому що ми не згідні дальше по цій дорозі їздити", - говорить Сергій Вовк, мешканець села Мошни.

Трасу перекривають за напрацьованим сценарієм ходять по пішохідному переходу. За лічені хвилини утворюється затор. Аби не гнівати водіїв - проїзд звільняють щопівгодини. Більшість автомобілістів - людей підтримують. Відстоявши у черзі, Вадим долає ділянку, через яку і мітингують селяни.

"На весну я не знаю, що тут буде - тут нічого просто не останеться, просто нічого … тут асфальту нема вже, тут самі ями осталися і всьо", - говорить Вадим Неділя, водій.

У такому стані траса - Мошни- Корсунь-Орадівка вже три роки. За цей час тут не проводили навіть ямкового ремонту. Люди запевняють - неодноразово звертались до шляховиків і благали зробити бодай щось. У 2018 щонайменше 5 навколишніх сіл - виділили гроші, але область їх витратила на іншу дорогу.

"Насобирали мільйон триста, але як получилось так, що ці кошти, нам кажуть, що пішли на цю державного значення дорогу. Я вважаю, що нас обманули- ошукали, а тепер кажуть, що ви нас просто не пойняли", - говорить Петро Лисенко, сільський голова села Байбузи.

Після другої години перекриття на місце приїхали районні чиновники та керівництво обласної служби автомобільних доріг. На всі закиди людей у заступника начальника служби - відповідь готова.

"Це не літній період і не будівельний сезон. - Літо пройшло …дорога що була в нормальному стані? Чи ви її не бачили? - Я роблю то, що в межах мого фінансування".

Аби відчути якість дорожнього покриття, чиновникам пропонують проїхатися. Навіть "родео"40-сантиметровими ямами, у заступника керівника служби автомобільних доріг, - обурення не викликало.

"Я ж сказав скільки по області нам треба ремонтувати доріг, ми не вражені, всі знають про цю ситуацію ми будемо підсипати, де глибокі ями", - говорить Геннадій Андрєєв, заступник начальника сад в Черкаській області.

Та про капітальне відновлення мова поки не йде, каже чиновник. До переліку робіт на цей рік ділянку внесли, але рішення про заміну покриття приймає лише уряд.