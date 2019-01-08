Як дворічний хлопчик ледь не зірвав інавгурацію губернатора Каліфорнії? За якими законами живе паралельний Всесвіт? І чому зачиняється єдиний паризький ресторан для нудистів? Про це та інше - в нашому огляді.

Хвилина слави. Дворічний син новообраного губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома вибіг на сцену просто під час інавгураційної промови батька. Політик саме говорив підтримку родин і освіту для дітей. Маленький Датч, із соскою у роті, спершу попросився до тата на руки, подрімав, а потім пішов гуляти по сцені.

І перебрав усю увагу глядачів на себе. Забрати хлопця безуспішно намагався старший брат. Врешті, під оплески залу, Датча забрала мама.

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Американська компанія Amazon, яка спеціалізується на продажі товарів у мережі інтернет, стала найдорожчою у світі. Нині її капіталізація складає 797 мільярдів доларів. Відтак Amazon обігнав комп'ютерного гіганта Microsoft - він тепер на другому місці в рейтингу.

Трійку замикає Alphabet - материнська компанія Google. Багаторічний лідер рейтингу - Apple - лише на четвертій сходинці.

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Цигарки, кальяни і електронні сигарети - тільки після 18. В Австрії набув чинності новий закон про захист молоді. Якщо раніше палити можна було з 16 років, тепер лише після досягнення повноліття. Міцні алкогольні напої теж дозволяють вживати лише після 18. Порушників каратимуть штрафами - від двох до п'яти сотень євро.

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Сотні тисяч риб загинули в річці Дарлінг в Австралії. Мертвих окунів, лящів і тріску виявили на 40-кілометровій ділянці річки в штаті Новий Південний Вельс. Тамтешня влада звинувачує цвітіння водоростей. Через посуху в регіоні почалися різкі перепади температури.

Тому підводні рослини відмирать і отруюють воду. Схожа ситуація сталася в тому ж районі кілька місяців тому - загинули понад 10 тисяч риб.

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Гігантський "жирберг" - брилу з бруду, жиру і сміття - виявили в каналізації англійського містечка Сідмут, на півдні країни. У довжину затор у стічній трубі сягнув шістдесяти чотирьох метрів - це майже шість британських двоповерхових автобусів. Щоб розбити жирберг на шматки і розчистити каналізацію, знадобиться щонайменше два місяці.

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Паралельний Всесвіт існує. І час у ньому тече у зворотний бік. Таку революційну теорію запропонували канадські вчені. Відповідно до нової моделі, в момент Великого вибуху утворилося два "симетричні" всесвіти. В одному - там, де живемо ми, - час йде звичним для нас чином, а інший - дзеркальний - став із такою ж швидкістю віддалятися в минуле.

Й хоч ця теорія на перший погляд нагадує зав'язку фантастичного роману - серед вчених вона особливих протиріч не викликає. А роботу канадських теоретиків опублікували в журналі Американського фізичного товариства.

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Перший ресторан для нудистів у Парижі закривається через брак відвідувачів. Заклад під назвою "О Натюрель" пропрацював більше року. Гості ресторану мали в гардеробі залишати весь свій одяг і телефони - щоб інші клієнти не переймалися, що їх можуть сфотографувати.

Утім жінкам можна залишатися на підборах, а офіціанти й кухарі працюють в одязі. Останніх відвідувачів заклад прийматиме 16 лютого.