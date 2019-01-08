Суд в Турции избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве двух студенток в Харькове, сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что сегодня советник посольства Турции в Украине по вопросам внутренних дел Хакан Сирали встретился с первым зампредседателя Нацполиции Вячеславом Аброськиным. Входе встречи обсуждалось расследование двойного убийства в Харькове.

Сирали рассказал, что на суде задержанный признал свою вину. Сейчас суд уже избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Согласно турецкому законодательству злоумышленнику грозит пожизненный тюремный срок.

По сообщениям "Комментарии.Харьков", обвиняемый в убийстве харьковских студенток-турчанок Цокмез Гусну Цан переписывался в WhatsApp от имени одной из девушек - Букет Йылдыз - после ее смерти.

"Когда вошел, Букет разговаривала со своим новым бойфрендом из Германии по видеочату WhatsApp. Он подошел, вывал у нее телефон и начал ее убивать. Мальчик, который общался с Букет, не видел, что происходило, но понял, что какая-то неразбериха. После того, как он убил, он написал с ее телефона: "Любимый, все в порядке, просто смартфон выпал", - рассказал изданию директор Харьковского представительства TUİD (Союз турецко-украинских деловых людей) Фарид Алиев.

Напомним, 3 января в Харькове нашли тела двух иностранных студенток.