В Киеве ограбили квартиру народного депутата [ Редактировать ]
В Киеве ограбили квартиру депутата Верховной Рады Виктора Кривенко (внефракционный). Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики в которых детей крестили", - написал Кривенко.
Также народный депутат опубликовал фото с места происшествия.
Фото: Facebook
Отметим, Кривенко прошел в Верховную Рады по спискам политической партии "Объединение Самопомощь". Он является заместителем председателя комитета Рады по вопросам бюджета.
Жертвой ограбления может стать любой, и публичные люди тому не исключение. Ранее в центре Киева ограбили жену экс-премьера Украины.
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