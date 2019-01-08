В Киеве ограбили квартиру депутата Верховной Рады Виктора Кривенко (внефракционный). Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики в которых детей крестили", - написал Кривенко.

Также народный депутат опубликовал фото с места происшествия.

Фото: Facebook

Отметим, Кривенко прошел в Верховную Рады по спискам политической партии "Объединение Самопомощь". Он является заместителем председателя комитета Рады по вопросам бюджета.

Жертвой ограбления может стать любой, и публичные люди тому не исключение. Ранее в центре Киева ограбили жену экс-премьера Украины.