Инсайдеры показали дизайн нового смартфона iPhone XI от Apple, выход которого запланирован на 2019 год. Об этом сообщает Digit.in.

На видео с 3D-рендером демонстрируется задняя панель следующей модели iPhone. Главной отличительной чертой iPhone XI стал модуль с камерами, квадратная форма которого напоминает аналогичное решение в смартфона Huawei Mate 20.

Авторы улучшенный рендеринг расположили объективы камер в форме равностороннего треугольника, а вспышку поместили в стороне.

Характеристики и назначение каждого датчика пока неизвестны. Вероятно, речь идет об основной сенсор, телеобъектив и ToF-модуль, способный определять расстояние к объектам и создавать 3D-модели для приложений с функциями дополненной реальности. В отличие от компактных габаритов фотомодуля iPhone XS, массивный блок камер новинки ощутимо выступает из стеклянной задней панели.

В новой модели iPhone элементы управления расположены аналогично другим моделям. Кнопка включения смартфона находится на правой грани корпуса, кнопки регулировки громкости - на левой.

Одновременно нижний торец смартфона на видео не показано, поэтому пока неизвестно, каким будет тип разъема для зарядки.

Ранее в Apple сообщили о дефектах в iPhone X.