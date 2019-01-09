У Києві облаштували пункти обігріву [ Редактировать ]
Сильний мороз та снігопади чекають на українців найближчими днями. Про це повідомляють у Гідрометцентрі. Сьогодні синоптики прогнозують сніг на заході, сході та подекуди у центрі України.
Вдень температура може сягнути 8 градусів морозу, а вночі обіцяють до "мінус 14".
Найхолодніше буде на півночі країни - там прогнозують до 16 градусів морозу вночі. У всіх районах столиці працюють пункти обігріву населення.
Як повідомляє прес-служба міськадміністрації, вони розташовані у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних центрах соціального обслуговування. У пунктах обігріву можна відпочити і зігрітися. Їхні адреси можна знайти на сайті КМДА.
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