У пунктах обігріву можна відпочити і зігрітися

Сильний мороз та снігопади чекають на українців найближчими днями. Про це повідомляють у Гідрометцентрі. Сьогодні синоптики прогнозують сніг на заході, сході та подекуди у центрі України.

Вдень температура може сягнути 8 градусів морозу, а вночі обіцяють до "мінус 14".

Найхолодніше буде на півночі країни - там прогнозують до 16 градусів морозу вночі. У всіх районах столиці працюють пункти обігріву населення.

Як повідомляє прес-служба міськадміністрації, вони розташовані у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних центрах соціального обслуговування. У пунктах обігріву можна відпочити і зігрітися. Їхні адреси можна знайти на сайті КМДА.