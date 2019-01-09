У Слов'янську затримали поплічників бойовиків [ Редактировать ]
Вісьмох поплічників бойовиків виявили правоохоронці у Слов'янську на Донеччині минулого тижня. Більшість із них раніше вартували на незаконних пропускних пунктах, рили окопи та виконували інші підсобні роботи. Розраховувалися з найманцями - продуктами та цигарками.
Тепер їм загрожує 8 років позбавлення волі.
У поліції наголошують - ті українці, які працювали на окупантів, але не скоювали тяжких злочинів, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Для них діє програма "На тебе чекають удома". Загалом, у Слов'янську торік затримали майже 100 бойовиків.
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