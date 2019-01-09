Вісьмох поплічників бойовиків виявили правоохоронці у Слов'янську на Донеччині минулого тижня. Більшість із них раніше вартували на незаконних пропускних пунктах, рили окопи та виконували інші підсобні роботи. Розраховувалися з найманцями - продуктами та цигарками.

Тепер їм загрожує 8 років позбавлення волі.

У поліції наголошують - ті українці, які працювали на окупантів, але не скоювали тяжких злочинів, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Для них діє програма "На тебе чекають удома". Загалом, у Слов'янську торік затримали майже 100 бойовиків.