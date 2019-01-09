На Донбасі не вщухають ворожі обстріли [ Редактировать ]
Внаслідок обстрілів на Сході за попередню добу жоден український військовослужбовець не постраждав - такі дані штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину.
Бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах наших позицій поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку. Ворог застосовував гранатомети та стрілецьку зброю.
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