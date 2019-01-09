Жителі Черкащини вимагають відремонтувати дорогу [ Редактировать ]
Жителі села Мошни на Черкащині робочий тиждень почали з акції протесту і перекрили трасу державного значення. Усе - через аварійність іншої сільської дороги. Уже три роки люди просять шляховиків відремонтувати її, адже за весь цей час на дорозі не проводили навіть елементарного ямкового ремонту.
З багаттям та гарячим чаєм мешканці Мошен та двох навколишніх сіл вийшли на "велику дорогу". Після численних акцій протесту - цю трасу Державного значення у напрямку Канева шляховики таки відремонтували. Тепер, кажуть люди, - добиватимуться ремонту ділянки у напрямку Корсуня такими ж самими методами.
"По іншому - немає терпіння, набридло, влада нас не чує - будемо приймати якісь заходи, хай їдуть до нас - будемо дивитися, що вони робитимуть. Контролюватимемо цей процес, тому що ми не згодні далі по цій дорозі їздити", - говорить Сергій Вовк, мешканець села Мошни.
Трасу перекривають за напрацьованим сценарієм - ходять по пішохідному переходу. За лічені хвилини утворюється затор. Аби не гнівати водіїв - проїзд звільняють щопівгодини. Більшість автомобілістів - людей підтримують. Відстоявши у черзі, Вадим долає ділянку, через яку і мітингують селяни.
"На весну - я не знаю, що тут буде. Тут нічого просто не залишиться, просто нічого. Тут асфальту вже немає, тут самі ями залишилися і все", - говорить Вадим Неділя, водій.
У такому стані траса "Мошни - Корсунь - Орадівка" вже три роки. За цей час тут не проводили навіть ямкового ремонту. Люди запевняють - неодноразово звертались до шляховиків і благали зробити бодай щось. У 2018 році, щонайменше, 5 навколишніх сіл виділили гроші, але область їх витратила на іншу дорогу.
"Назбирали мільйон триста, але як так виходить, що ці кошти, нам кажуть, - пішли на цю дорогу державного значення? Я вважаю, що нас обманули - ошукали, а тепер кажуть, що ви нас "просто не зрозуміли", - обурюється Петро Лисенко, сільський голова села Байбузи.
Після другої години перекриття, на місце приїхали районні чиновники та керівництво обласної служби автомобільних доріг. На всі закиди людей у заступника начальника служби - відповідь готова:
"Це не літній період і не будівельний сезон. - Літо пройшло. - Дорога, що - була в нормальному стані? Чи ви її не бачили? - Я роблю те, що в межах мого фінансування".
Аби відчути якість дорожнього покриття, чиновникам пропонують проїхатися. Навіть "родео" 40-сантиметровими ямами, у заступника керівника служби автомобільних доріг, - обурення не викликало.
"Я ж сказав, скільки по області нам треба ремонтувати доріг, ми не вражені, всі знають про цю ситуацію, ми будемо підсипати там, де глибокі ями", - говорить Геннадій Андрєєв, заступник начальника САД в Черкаській області.
Та про капітальне відновлення мова поки не йде, каже чиновник. До переліку робіт на цей рік ділянку внесли, але рішення про заміну покриття приймає лише уряд.
по теме
Водії Миколаївщини власним коштом ремонтують державну трасу
Після численних безрезультатних протестів та блокувань траси терпець водіям урвався - люди збирають пожертви та власноруч борються з бездоріжжям
Жителів Рівненщини обурив ремонт доріг під час снігопаду
У селищі Квасилів дорожники латали центральну вулицю у снігопад - чим обернеться такий ремонт?
Страйк охоронців паралізував аеропорти Берліна
Чого вимагають охоронці аеропортів і якими можуть бути наслідки?
На Миколаївщині водії самотужки ремонтують державну трасу
Без надії на "автодор". Водії взялися ремонтувати трасу національного значення на Миколаївщині - чи є успіхи?
Негода в Україні: до боротьби зі снігом долучили військову техніку
7 людей, мікроавтобус та машина "швидкої" на свята ледь не стали заручниками негоди на засніжених трасах Миколаївщини