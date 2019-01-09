Жителі села Мошни на Черкащині робочий тиждень почали з акції протесту і перекрили трасу державного значення. Усе - через аварійність іншої сільської дороги. Уже три роки люди просять шляховиків відремонтувати її, адже за весь цей час на дорозі не проводили навіть елементарного ямкового ремонту.

З багаттям та гарячим чаєм мешканці Мошен та двох навколишніх сіл вийшли на "велику дорогу". Після численних акцій протесту - цю трасу Державного значення у напрямку Канева шляховики таки відремонтували. Тепер, кажуть люди, - добиватимуться ремонту ділянки у напрямку Корсуня такими ж самими методами.

"По іншому - немає терпіння, набридло, влада нас не чує - будемо приймати якісь заходи, хай їдуть до нас - будемо дивитися, що вони робитимуть. Контролюватимемо цей процес, тому що ми не згодні далі по цій дорозі їздити", - говорить Сергій Вовк, мешканець села Мошни.

Трасу перекривають за напрацьованим сценарієм - ходять по пішохідному переходу. За лічені хвилини утворюється затор. Аби не гнівати водіїв - проїзд звільняють щопівгодини. Більшість автомобілістів - людей підтримують. Відстоявши у черзі, Вадим долає ділянку, через яку і мітингують селяни.

"На весну - я не знаю, що тут буде. Тут нічого просто не залишиться, просто нічого. Тут асфальту вже немає, тут самі ями залишилися і все", - говорить Вадим Неділя, водій.

У такому стані траса "Мошни - Корсунь - Орадівка" вже три роки. За цей час тут не проводили навіть ямкового ремонту. Люди запевняють - неодноразово звертались до шляховиків і благали зробити бодай щось. У 2018 році, щонайменше, 5 навколишніх сіл виділили гроші, але область їх витратила на іншу дорогу.

"Назбирали мільйон триста, але як так виходить, що ці кошти, нам кажуть, - пішли на цю дорогу державного значення? Я вважаю, що нас обманули - ошукали, а тепер кажуть, що ви нас "просто не зрозуміли", - обурюється Петро Лисенко, сільський голова села Байбузи.

Після другої години перекриття, на місце приїхали районні чиновники та керівництво обласної служби автомобільних доріг. На всі закиди людей у заступника начальника служби - відповідь готова:

"Це не літній період і не будівельний сезон. - Літо пройшло. - Дорога, що - була в нормальному стані? Чи ви її не бачили? - Я роблю те, що в межах мого фінансування".

Аби відчути якість дорожнього покриття, чиновникам пропонують проїхатися. Навіть "родео" 40-сантиметровими ямами, у заступника керівника служби автомобільних доріг, - обурення не викликало.

"Я ж сказав, скільки по області нам треба ремонтувати доріг, ми не вражені, всі знають про цю ситуацію, ми будемо підсипати там, де глибокі ями", - говорить Геннадій Андрєєв, заступник начальника САД в Черкаській області.

Та про капітальне відновлення мова поки не йде, каже чиновник. До переліку робіт на цей рік ділянку внесли, але рішення про заміну покриття приймає лише уряд.