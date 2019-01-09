Резиденцію Санта-Клауса прикрасили казковими персонажами з льоду [ Редактировать ]
У резиденції Санта-Клауса, що у Фінляндії - поповнення. Там створили крижану долину з культовими казковими персонажами Мумі-тролями.
У долині є парк розваг, невеличкий бар, а також півтораметрові скульптури. Усе це - з льоду. Головним експонатом став крижаний замок, прикрашений Мумі-тролями. Саме ці химерні створіння є улюбленими казковими персонажами фінських дітлахів. Працюватиме долина аж до серпня.
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