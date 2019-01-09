У резиденції Санта-Клауса, що у Фінляндії - поповнення. Там створили крижану долину з культовими казковими персонажами Мумі-тролями.

У долині є парк розваг, невеличкий бар, а також півтораметрові скульптури. Усе це - з льоду. Головним експонатом став крижаний замок, прикрашений Мумі-тролями. Саме ці химерні створіння є улюбленими казковими персонажами фінських дітлахів. Працюватиме долина аж до серпня.