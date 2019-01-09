Лондонський аеропорт "Гітроу" відновив роботу після інциденту з безпілотником [ Редактировать ]
Лондонський аеропорт "Гітроу" відновив роботу після учорашнього повідомлення про появу дрона над злітно-посадковими смугами.
Нині всі рейси відбуваються за узгодженим графіком.
Безпілотники над лондонськими летовищами з'являються вже не вперше. 20 грудня вони спричинили хаос в аеропорту "Гатвік". Там люди через масове скасування рейсів опинились у пастці на 32 години.
Виявити "жартівників", які керували квадрокоптерами дистанційно правоохоронцям досі не вдалося.
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