Лондонський аеропорт "Гітроу" відновив роботу після учорашнього повідомлення про появу дрона над злітно-посадковими смугами.

Нині всі рейси відбуваються за узгодженим графіком.

Безпілотники над лондонськими летовищами з'являються вже не вперше. 20 грудня вони спричинили хаос в аеропорту "Гатвік". Там люди через масове скасування рейсів опинились у пастці на 32 години.

Виявити "жартівників", які керували квадрокоптерами дистанційно правоохоронцям досі не вдалося.