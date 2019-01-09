Кількість постраждалих унаслідок залізничної аварії у Південно-Африканській Республіці зросла до 600 - четверо людей загинули.

Нагадаємо, напередодні, з досі невідомих причин, два потяги виїхали з міста Мабопане по одній залізничній колії. У місті Преторія - вони зіткнулися. Як наслідок, один поїзд зійшов з рейок.

Багато людей опинилися під уламками. Загалом на момент інциденту в обох потягах перебувало близько 800 пасажирів.