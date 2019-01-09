Аварія потягу у ПАР: постраждали сотні людей [ Редактировать ]
Кількість постраждалих унаслідок залізничної аварії у Південно-Африканській Республіці зросла до 600 - четверо людей загинули.
Нагадаємо, напередодні, з досі невідомих причин, два потяги виїхали з міста Мабопане по одній залізничній колії. У місті Преторія - вони зіткнулися. Як наслідок, один поїзд зійшов з рейок.
Багато людей опинилися під уламками. Загалом на момент інциденту в обох потягах перебувало близько 800 пасажирів.
по теме
Поблизу Туреччини затонуло судно з українцями: є загиблі та поранені
Місцеві рятувальники вчасно відреагували на сигнал SOS, однак допомогти всім не встигли
У Баварії через негоду позакривали школи
Баварію засипало снігом, закриті кілька шкіл - на дорогах замети, транспорт працює з перебоями
У Норвегії лавина "знесла" 4 лижників
Рятувально-пошукову операцію ускладнюють погодні умови: погана видимість та сильний вітер
Негода в Україні: до боротьби зі снігом долучили військову техніку
7 людей, мікроавтобус та машина "швидкої" на свята ледь не стали заручниками негоди на засніжених трасах Миколаївщини
Дело Зайцевой: суд сделал новое заявление
Очередное заседание Киевского райсуда Харькова по делу о ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибло шесть человек, было посвящено обсуждению комиссионной автотехнической экспертизы