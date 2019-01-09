Сильні снігопади та рекордні морози, які накрили Європу, вже забрали життя 13 людей.

Про першу жертву раптового похолодання повідомили в Румунії: там замерз 67-річний чоловік. У Норвегії велетенська лавина минулого тижня накрила 4 лижників. Їхні тіла досі не виявили. Рятувально-пошукову операцію ускладнюють погодні умови: погана видимість та сильний вітер. Шансів знайти лижників живими - вже немає.

Ще принаймні 7 людей загинули напередодні в Альпах Баварії та Австрії - теж через сходження лавини.

Смерті від лавин зафіксували й у Швейцарії. Погодна ситуація поки що тільки погіршується. А синоптики прогнозують нові потужніші снігопади.