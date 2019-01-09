Как правильно оформлять брови [ Редактировать ]
Брови выходят на первый план и становятся главным акцентом на лице, поэтому нужно правильно делать форму. О том, как правильно оформлять брови пишет Gazeta.
Стриженые ножницами брови в большинстве случаев выглядят нелепо, поэтому многие специалисты призывают отказаться от использования ножниц в коррекции формы бровей. Но слишком длинные волоски - недопустимо.
Для начала необходимо зачесать брови вверх и посмотреть, какие волоски заметно выбиваются из общего ряда. Затем по одному аккуратно подравнять их, чтобы они стали одной длины с соседними, советует lash.moda.
Для начала необходимо зачесать брови вверх и посмотреть, какие волоски заметно выбиваются из общего ряда. Затем по одному аккуратно подравнять их, чтобы они стали одной длины с соседними.
Можно использовать трафареты. Это облегчит рисовать ровную форму, но придется потратить много времени, чтобы подобрать идеальную.
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