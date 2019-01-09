Президентські вибори в Україні: ЦВК зареєструвала нових кандидатів [ Редактировать ]
Центральна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти.
Посвідчення отримали самовисуванець Віталій Скоцик, лідер "Суспільно-політичного руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, Андрій Садовий - від "Самопомочі" та лідер "Соціал-демократичної партії" Сергій Каплін.
Натепер у ЦВК зареєстровано п'ятьох кандидатів у президенти.
Нагадаємо, вибори відбудуться 31 березня.
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