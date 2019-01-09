ЦВК відмовила у реєстрації Володимиру Ратушу

Деяких кандидатів у президенти офіційно зареєстрували у ЦВК. Сьогодні відповідне посвідчення отримав Олександр Шевченко. Він подав документи до Виборчої комісії першим 31 грудня