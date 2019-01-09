До Польщі контрабандою везли гармату [ Редактировать ]
У Польщі затримали українця, який віз через кордон гармату. Інцидент стався ще 4 січня на прикордонному переході в Дорогуську.
За даними прокуратури, 22-річний українець намагався доправити елементи гаубиці у вантажівці без необхідних документів. Він знав, що перевозив, і за що його затримали. Прокурор звернувся до суду з клопотанням заарештувати підозрюваного. Суд застосував відповідний запобіжний захід. Тепер справу розслідує Холмська прокуратура та Агентство внутрішньої безпеки.
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