У США створили роботів-кур'єрів [ Редактировать ]
Роботи-кур'єри, яких містом возитиме безпілотник. У Сполучених Штатах продемонстрували новий спосіб доставки харчів або пошти.
Для цього інженери Каліфорнійського університету створили механізми у вигляді собак, яких буде розвозити спеціальний автомобіль. До того ж - без водія. Такі роботи зможуть доставляти посилки, вага яких не перевищуватиме 5 кілограмів.
Технологію планують також задіяти у тих закладах швидкого харчування, де найчастіше роблять замовлення для офісів.
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