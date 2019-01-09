Роботи-кур'єри, яких містом возитиме безпілотник. У Сполучених Штатах продемонстрували новий спосіб доставки харчів або пошти.

Для цього інженери Каліфорнійського університету створили механізми у вигляді собак, яких буде розвозити спеціальний автомобіль. До того ж - без водія. Такі роботи зможуть доставляти посилки, вага яких не перевищуватиме 5 кілограмів.

Технологію планують також задіяти у тих закладах швидкого харчування, де найчастіше роблять замовлення для офісів.