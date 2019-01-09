Новим керівником апарату Пентагону призначено Еріка Чунінга. Досі він був заступником помічника міністра оборони з питань промислової політики.

Апарат Пентагону Чунінг очолив замість Кевіна Суїні, які пішов у відставку 5 січня. І він, до речі, не єдиний, хто склав свої повноваження.

Наприкінці грудня, слідом за відставкою очільника Міноборони Джеймса Меттіса, свою посаду залишила речниця Пентагону Дана Вайт. Сам Меттіс вирішив піти через розбіжності у поглядах із президентом США Дональдом Трампом.