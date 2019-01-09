Документальний фільм про війну на Донбасі, головним героєм якого є 10-річний хлопець, що живе на Сході України, потрапив у шорт-лист премії Оскар. "Віддалений гавкіт собак" - така назва фільму, - отримав уже 25 нагород у різних кіно-преміях.

Про стрічку й емоції головних героїв розповість Гліб Гаврилов.

Це історія про хлопчика, який разом із бабусею живе на лінії вогню. Для Олега, головного героя фільму, - ця роль стала першим акторським досвідом. Хлопець говорить - труднощі були. Проте, згадує про них з усмішкою.

"Сначала было трудно не смотреть на камеру, чувствовал какой-то дискомфорт, что рядом тебя снимают, а потом уже стало легко, как обычно живешь и все", - розповідає Олег Афанасьєв, головний герой.

Зніматися Олегу сподобалося, бо хлопець грав - самого себе. Розповідав глядачеві, яким є життя поруч з війною, і про те, що навіть тут бувають радощі.

"Эти отрывки есть в фильме: когда мы там ходили на рыбалку с ним, бегали, по траве качались, бесились, это было круто и весело", - пригадує Олег Афанасьєв, головний герой.

Бабуся Олега, яка також брала участь у зйомках, розповідає - на головну роль режисери довго не могли підібрати виконавця. Її 10-річного онука, як претендента, спочатку навіть не розглядали - шукали старшого. Утім, коли режисер поспілкувався з хлопчиком, зрозумів: він - саме той, хто треба.

"Когда Саймон задал Олегу вопрос - он задавал всем детям один вопрос, ему как-то не подходили, не очень нравились ответы, - дети по-разному отвечали, по-детски. А Олег ответил очень по-взрослому, его затронули эти слова и он сказал - это мой герой", - говорить Олександра Рябичкина, бабуся Олега.

Ані головні герої фільму, ані творці не могли уявити, що стрічка посяде перші місця у кіноконкурсах. А коли її номінували на найпрестижнішу нагороду світового кінематографа, кажуть: були неабияк вражені.

"У нас был шок, приятный шок. Мы вообще не думали, что куда-то попадем, какую-то победу, а тут - дошли до такого уровня. Был шок. Мы там очень рады были", - зізнається Олександра Рябичкіна, бабуся Олега.

Чи завоює стрічка "Оскара", якого так чекають її головні герої стане відомо незабаром. Переможців кінопремії оголосять вже за місяць.