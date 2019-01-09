Традиції Нового року по-азійськи. Головний атрибут святкового столу у В'єтнамі - ароматичні палички, які місцеві жителі виготовляють власноруч. Їх починають робити за місяць до Нового Року, який у країні традиційно святкують 5 лютого.

Про рукотворні пахощі та їхнє виготовлення - Єлизавита Журавель.

Поки світ зустрічав Новий 2019 рік - у В'єтнамі тільки починали активно готуватися до головного свята року.

Тет Нгуен Дан - в'єтнамський Новий рік, який традиційно відзначають 5 лютого за місячним календарем. За місяць до свята за роботу беруться жителі невеличкого села. Вони виготовляють головний атрибут азіатського Нового року - ароматичні палички. У селищі, яке вже встигли наректи "Пахучим" - живе родина, яка із покоління в покоління передає та вдосконалює традиційну технологію виготовлення аромапаличок.

"Моя родина протягом чотирьох поколінь займається виготовленням пахощів. І зараз я також допомагаю своїй сім'ї", - говорить Данг Тхі Хоа, виробниця ароматних паличок.

Ароматичні палички мають безліч запахів. Кожну партію виготовляють з урахуванням смаків різних регіонів країни. Так, наприклад, на півночі В'єтнаму надають перевагу квітковим пахощам, тоді як на півдні до святкового столу прийнято запалювати палички із ароматом цитруса. Протягом святкування Нового року одна родина може використати до 30 аромапаличок.

"Такі пахощі - незамінна річ для кожного жителя В'єтнаму. Я, наприклад, полюбляю запалювати палички із трав'яними ароматами або із деревом Агара. І ніколи не використовую ті, що мають запах парфумів або якоїсь хімії", - розповідає Ле Дук Хан, місцевий житель.

Для виготовлення паличок беруть тільки натуральні продукти. Відшліфований бамбук спочатку змащують ефірними оліями, потім - вкривають пастою, яку виготовляють перетиранням певних продуктів зі спеціальними травами. Тоді - уже готові палички збирають у букети і залишають сушитися просто на узбіччі дороги.

Загалом за один такий "букет" можна виручити близько 145 доларів. Пахощі, які не розкупили до свят - віддають у храми.