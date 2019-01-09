Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
Боевики за минувшие сутки, 8 января, 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.
При этом, как отмечается, случаи применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксированы.
"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковского на Луганском направлении", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения.
"В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 8 января, два оккупанты погибли и один получил ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в ведомстве.
Ранее боевики обстреляли собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных.
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