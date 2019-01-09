В современном мире до сих пор многие люди пользуются различными амулетами, чтобы защитить себя от "дурного глаза". Сайт dailyhoro предлагает несколько методов, которые помогут уберечься от тех, кто замыслил недоброе в ваш адрес.

Наши предки считали, что главный симптом сглаза - ухудшение здоровья. Те, кто подвергся негативному влиянию, начинали чаще болеть, худели или резко набирали вес. Нередко на сглаз указывало выпадение волос и даже зубов, небольшие ссадины заживали очень долго, гноились и доставляли дискомфорт. Люди страдали от упадка сил, быстро утомлялись и пребывали в постоянном состоянии сонливости и апатии.

Сглаз могли определить по поведению животных. При контакте со сглаженным кошки начинали шипеть, собаки часто выли и прятались в будки, а домашняя скотина вела себя возбужденно и старалась отойти подальше. Нередко в дом к "порченному" человеку приносили черного петуха, и если птица вела себя агрессивно, налетала на сраженного недугом и топорщила перья, то его считали сглаженным.

Порчу определяли также с помощью растопленного воска. Им водили над головой предполагаемой жертвы порчи. Кусочек воска изменял свою форму, на нем появлялись бугорки, а форма менялась, принимая причудливые очертания.

Использовали для определения порчи и свечи, которые начинали коптить, искрить и даже затухали, находясь в непосредственной близости с "порченным" человеком.

Для определения порчи наши предки использовали свежие куриные яйца, которые брали из-под кур на рассвете. Яйцо разбивали ножом и аккуратно переливали в емкость с водой. Если белок располагался на дне, а от него шли наверх нити, наполненные пузырьками, это указывало на наличие порчи.

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